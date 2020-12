Civilna iniciativa Prebudimo Slovenijo v podporo vladi

Ljubljana, 22. decembra - V Civilni iniciativi Prebudimo Slovenijo vladi Janeza Janše in poslancem, ki z njo sodelujejo, izrekajo podporo, saj se po njihovi oceni s pomočjo zdravstvenega sistema dovolj uspešno soočajo z epidemijo covida-19 in posledicami tudi na drugih področjih. Čas, ki so si ga nekatere stranke izbrale za rušenje vlade, ni izbran naključno, so dodali.