Na območju Grintovca našli mrtvega pogrešanega planinca

Kranj, 22. decembra - S pomočjo policijskega helikopterja so policisti in gorski reševalci danes na območju Grintovca našli 39-letnega planinca, ki so ga pogrešali od petka. Ponesrečeni planinec, ki so ga mrtvega našli na zaledenelem območju, je bil ustrezno opremljen. Policisti pa so ob tem znova opozorili na zelo nevarne razmere v gorah.