Vesel pričakuje izdajo osnutka revizijskega poročila o nakupu zaščitne opreme v tednu dni

Ljubljana, 22. decembra - Predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel pričakuje, da bo do izdaje osnutka revizijskega poročila o nakupu zaščitne opreme in medicinskih pripomočkov prišlo v tednu dni, nato ga bodo prejeli revidiranci. Pojasnil je, da bo poročilo obsežno in da so imeli velike probleme s pridobivanjem dokumentacije predvsem s strani gospodarskega ministrstva.