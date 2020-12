Na posvetu za sistemsko zagotovitev stalnega financiranja investicij v vojsko

Ljubljana, 22. decembra - Sodelujoči na posvetu o vlaganjih v vojsko v DS so povečini izrazili naklonjenost rešitvam iz zakona o investicijah v SV. Zavzeli pa so se za sistemsko zagotavljanje stalnega financiranja investicij v vojsko. Slovenija trenutno ni neposredno ogrožena, a varnostne spremembe so tako obsežne in hitre, da mora biti na morebitne grožnje pripravljena.