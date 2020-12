V SDS aktivnosti Sove v primeru Farrokh ocenjujejo kot zakonite

Po besedah Anje Bah Žibert namreč na seji komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) niso sprejeli nobenih takšnih ugotovitev, "ki bi klicale k temu, da bi moralo biti kar koli posredovano naprej". To po njenih besedah pomeni, da gre za samovoljno odločitev Nemca, kar je nedopustno. Tudi poslanec SDS Dejan Kaloh je na današnji novinarski konferenci opozoril, da Knovs ni Nemčeva "privatna organizacija", zato bi predsednik komisije, če bi posredoval omenjeno dokumentacijo, presegel mejo protipravnega ravnanja.

Poleg tega je za poslance SDS sporna Nemčeva izjava o sprejetih sklepih. Predsednik komisije je namreč dejal, da je bil sklep, s katerim naj bi Knovs ugotovil, da ni prišlo do kakršnegakoli nedopustnega dela Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova), izsiljen s strani koalicijskih poslancev, še preden so prišli do končnih ugotovitev. To po besedah Bah Žibertove ne drži, saj ima v Knovsu večino opozicija, sklep pa je bil sprejet soglasno. Kaloh pa je zavrnil očitke, da je bil sprejet še pred končnimi ugotovitvami, saj da so ga sprejeli po zaključku seje, na kateri je Nemec povedal, da te teme ne bodo več odpirali.

Po Kalohovih besedah je sicer ugotovitev, da v primeru Farrokh ni bilo nobenega vplivanja tretjih oseb na delo Sove, ključna. Kot je še dodal, je bil kot član Knovsa navzoč pri vseh nadzorih, pa so bile po njihovih izsledkih vse aktivnosti Sove legitimne, zakonite in sorazmerne. Kaloha je zmotilo tudi Nemčevo problematiziranje komunikacije Sove s Specializiranim državnim tožilstvom. Če tožilstvo Sovo pozove k dodatnim pojasnilom, ne moremo govoriti o spornosti, je prepričan.

Tudi Bah Žibertova je poudarila, da ni nobenih indicev, da bi kdorkoli vplival na delovanje Sove. Agencija je zgolj opravljala svoje delo in obveščala predsednika vlade v skladu svojimi pooblastili. "Tukaj ni bilo prav nič narobe, vse je potekalo transparentno, nič se ni delalo tako, kot poskušajo iz te zgodbe izvleči". Po njenih besedah "ta zgodba ne pije vode", ugotovitve Knovsa pa so bile ravno nasprotne od tega, kar želi prikazati Nemec.

Knovs je sicer sprejel še en sklep, ki nosi oznako tajnosti, zato ga Nemec danes ni razkril. Je pa Bah Žiberova povedala, da je sklep usmerjen v to, da naj Sova v primeru Farrokh svoje delo opravlja tudi v prihodnje. Po njenih besedah pa jim je Nemec na seji dejal, da oba sklepa nosita oznako tajnosti, kar je nekoliko nenavadno. "Ko mu je v interesu pravi, da ima stopnjo tajnosti, ko mu ni v interesu, da to ni," je poudarila poslanka.