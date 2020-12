Na Celjskem in Koroškem osem opitih voznikov v zadnjem tednu povzročilo prometne nesreče

Celje, 22. decembra - Na Celjskem in Koroškem je v zadnjemu tednu osem opitih voznikov povzročilo prometne nesreče. Stopnje njihove alkoholiziranosti pa so bile pri večini zelo visoke. V prazničnih dneh bodo zato policisti v celjski in koroški regiji še posebej pozorni na voznike, ki vozijo pod vplivom alkohola, so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Celje.