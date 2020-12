Gostinci opozarjajo na hude stiske

Ljubljana, 22. decembra - V sekciji za gostinstvo in turizem pri OZS so opozorili na vse večje stiske gostincev po vsej Sloveniji, saj so z odlokom zaprti že tretjino leta. S terena prihajajo informacije, da ukrepi pomoči ne bodo zadostovali, kajti vse kaže na to, da bodo gostinski lokali še dolgo zaprti, so zapisali v sekciji.