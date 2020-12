Z novim letom otežen čezmejni transport za vrsto odpadne plastike

Ljubljana, 22. decembra - S 1. januarjem 2021 se bo bistveno razširil seznam odpadne plastike, za katero bo potrebno pridobiti soglasja vpletenih držav za čezmejni transport. Iz obveznosti nadzora bodo izključene le tiste vrste plastičnih odpadkov, ki so namenjene za recikliranje in jih je preprosto reciklirati, so sporočili iz okoljskega inšpektorata.