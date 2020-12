Brexit: Novo leto prinaša spremembe pri potovanju in priseljevanju v Združeno kraljestvo

Ljubljana, 30. decembra - Med Združenim kraljestvom in EU z novim letom, ko se izteče prehodno obdobje po brexitu, ne bo več prostega pretoka oseb. To bo vplivalo na potovanja in priseljevanje državljanov unije na Otok. Z novim točkovnim sistemom priseljevanja želi britanska vlada privabiti predvsem visokokvalificirano delovno silo.