Inštituti poslabšali gospodarsko napoved za območje z evrom

München, 22. decembra - Münchenski ekonomski inštitut Ifo, italijanski Istat in švicarski Kof v skupni napovedi gospodarskih gibanj v območju evra za zadnje četrtletje napovedujejo 2,7-odstotni padec bruto domačega proizvoda (BDP). Septembra so napovedali 2,2-odstotni padec, napoved so poslabšali zaradi vnovičnega ustavljanja javnega življenja zaradi pandemije codiva-19.