V Zavrču prijeli Belgijca z devetimi ilegalnimi migranti

Zavrč, 22. decembra - Policisti policijske postaje iz Gorišnice so v ponedeljek dopoldne na območju Zavrča prijeli 47-letnega belgijskega državljana, ki je mimo mejnega prehoda v osebnem avtomobilu prepeljal devet državljanov Turčije, ki niso imeli dovoljenja za vstop in bivanje v Sloveniji. Policisti so voznika pridržali.