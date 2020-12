Objavljen razpis za financiranje centrov za družine, ki izvajajo vsebine pozitivnega starševstva ter delavnice za mlade

Ljubljana, 22. decembra - Ministrstvo za delo je v uradnem listu objavilo razpis za vsebine centrov za družine, ki izvajajo vsebine s področja krepitve socialnih veščin, podpore pozitivnemu starševstvu, druženja različnih generacij in podpore pri usklajevanju družinskega in poklicnega življenja. Do konca leta 2025 je v ta namen predvidenih 4.320.000 evrov.