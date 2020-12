Cene nafte nižje

Singapur, 22. decembra - Cene nafte so se danes v azijskem trgovanju znova znižale in tako še oddaljile od večmesečnih vrhov, ki so jih dosegle v petek. Vlagatelje skrbi padec povpraševanja po nafti zaradi novega koronavirusa, pa tudi odkritje novega seva. Bojijo se, da bodo zaradi tega države v prihodnje še bolj omejile letalski promet, kar bo še zmanjšalo povpraševanje.