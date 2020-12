Celjski Karitas razdelil pakete pomoči najbolj ogroženim

Celje, 22. decembra - Sodelavci Karitasa v celjski škofiji so kljub epidemiji v zadnjih tednih pred božično-novoletnimi prazniki poskrbeli za pomoč najbolj ogroženim občanom. Tako so pripravili in razdelili 2345 paketov higienskih pripomočkov in živil za socialno ranljive družine, posameznike in starejše, so sporočili s Škofijske Karitas Celje.