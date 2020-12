Obdolženega umora treh sorodnikov na Domžalskem pričakujejo na sodišču

Ljubljana, 22. decembra - Na Okrožnem sodišču v Ljubljani je za danes razpisan predobravnavni narok za obdolženega umora treh sorodnikov v Škocjanu pri Domžalah. Tragični dogodek se je zgodil 13. junija letos, ko naj bi 24-letnik z ostrim predmetom tako hudo poškodoval tri sorodnike, stare 81, 74 in 51 let, da so na kraju umrli.