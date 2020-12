Newyorške borze v teden večinoma s padci

New York, 21. decembra - Po globokem padcu indeksov ob začetku trgovalnega tedna zaradi skrbi glede novega seva koronavirusa, odkritega v Veliki Britaniji, so indeksi trgovalni dan zaključili malo pod izhodiščem. K temu je morda pripomoglo končno sprejetje dogovora o drugem svežnju pomoči prebivalstvu in gospodarstvu v ZDA, poročajo borzni analitiki.