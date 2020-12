S četrtkom spet manj izjem pri prodaji blaga in storitev

Ljubljana, 21. decembra - Vlada je skladno z napovedmi na današnji dopisni seji izdala odlok, ki zmanjšuje število izjem glede ponujanja in prodaje blaga in storitev. Veljal bo od četrtka do 4. januarja, so sporočili iz vlade. Do vključno srede namreč velja začasna sprostitev nekaterih protikoronskih ukrepov.