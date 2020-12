Telekom Slovenije doniral 20.000 evrov za pomoč starejšim

Ljubljana, 21. decembra - Pri Telekomu Slovenije so ob zaključku leta 20.000 evrov namenili starejšim, ki živijo sami. Donacijo so razdelili med štiri na področju pomoči starejšim dejavne humanitarne organizacije, in sicer združenje Slovenska filantropija, društvo Humanitarček, zavod za medgeneracijsko solidarnost Sopotniki in zavod Zlata mreža.