V torek lahko začetek množičnega hitrega testiranja v 13 krajih

Ljubljana, 21. decembra - Hitro množično testiranje se lahko v torek začne v Ljubljani, Celju, Mariboru, Novem mestu, Novi Gorici, Murski Soboti, Slovenj Gradcu, Kopru, Kranju, Velenju in na Ptuju, pa tudi v Lenartu in Sevnici, so sporočili z ministrstva za zdravje. O točni lokaciji in pričetku bodo prebivalci obveščeni preko lokalnih skupnosti.