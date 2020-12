Na odboru soglasno za inzulinsko črpalko z zaprto zanko iz obveznega zdravstvenega zavarovanja

Ljubljana, 21. decembra - Odbor DZ za zdravstvo je na nujni seji, sklicani na pobudo LMŠ, soglasno sprejel sklep, s katerim poziva ministrstvo in ZZZS, da odobrita inzulinsko črpalko s sistemom zaprte zanke in kontinuirano merjenje glukoze v podkožju za sladkorne bolnike v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja. Zavzeli so se za čim prejšnje udejanjanje.