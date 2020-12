Evropske borze nov teden začele s precejšnjimi padci

London/Frankfurt/Pariz, 21. decembra - Evropske borze so današnje trgovanje končale s padci. Vlagatelje so prestrašile novice z Otoka, kjer so potrdili nov sev koronavirusa. Ta naj bi se po prvih ugotovitvah širil bistveno hitreje od ostalih, zaradi česar je več držav ustavilo promet z Veliko Britanijo. Evro je v primerjavi z dolarjem padel, pocenila se je tudi nafta.