Mariborski policisti konec tedna poostreno nad alkohol

Maribor, 21. decembra - Policisti Policijske uprave Maribor so v sklopu nadzora nad psihofizičnim stanjem voznikov v času decembra, ki je letos zaradi epidemije covida-19 sicer precej bolj miren kot ponavadi, konec tedna opravili poostren nadzor na podravskih cestah. V petek popoldne in zvečer na avtocestah, v soboto pa so se odločili še za nadzor po metodologiji Promil.