V okviru Dobrodelnega tedna zbrali skoraj 59.000 evrov

Ljubljana, 21. decembra - Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) je med 14. in 20. decembrom v sodelovanju s Televizijo Slovenija pripravila Dobrodelni teden. V njegovem okviru prek telefonskih klicev, SMS sporočil in nakazil na TRR račun zbrali za 58.821 evrov prispevkov. Sredstva so zbirali za štiri družine, pa tudi za darila za vse otroke oz. družine v stiski.