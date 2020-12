Levica: Vlada se poskuša z darili obdržati na oblasti

Ljubljana, 21. decembra - V stranki Levica so kritični do predloga sedmega protikoronskega zakona, ki ga je v soboto sprejela vlada. Z njim vlada ponovno ponuja ukrepe, ki ne delujejo, poleg prednovoletnih daril, s katerimi se želi obdržati na oblasti, pa vpeljuje še vrsto spornih določb, so zapisali v današnjem odzivu.