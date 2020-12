Newyorške borze kljub dogovoru o drugem svežnju pomoči trgovanje začele s padci

New York, 21. decembra - Newyorške borze so današnje trgovanje začele s padcem indeksov. Skrbi zaradi novega seva koronavirusa, odkritega v Veliki Britaniji, so zasenčile dogovor o dolgo pričakovanem drugem svežnju pomoči prebivalstvu in gospodarstvu v ZDA. Številne države so že ustavile letalske povezave z Otokom, do težav prihaja v tovornem prometu.