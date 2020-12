V Mestni občini Novo mesto načrtujejo 400 novih najemniških stanovanj

Novo mesto, 21. decembra - Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni in direktor Stanovanjskega sklada RS Črtomir Remec sta danes podpisala menjalno pogodbo za zemljišča in pismo o nameri sodelovanja pri gradnji večstanovanjskih objektov v Novem mestu. Na območjih Podbreznika in Brod-Drage bodo gradili 400 novih najemniških stanovanj, so sporočili iz novomeške občine.