Številni Gorenjci so ta konec tedna okusili snežne radosti

Kranjska Gora/Vogel/Krvavec, 21. decembra - V kranjskogorski občini so minuli konec tedna našteli veliko obiskovalcev. Posebej so bile obremenjene najbolj poznane turistične točke, upoštevanje vseh ukrepov pa so spremljali redarji, policisti in inšpektorji. Slednji so obiskali tudi Vogel in Krvavec, kjer je bilo zaradi megle manj smučarjev. S ponovnim zagonom pa so zadovoljni na Zatrniku.