V akcijah nadzora čezmejnega pošiljanja odpadkov letos odkrili 13 nezakonitih pošiljk

Ljubljana, 21. decembra - Inšpektorat RS za okolje je letos izvedel 61 akcij nadzora čezmejnega pošiljanja odpadkov, ki so potekale na avtocestnih počivališčih, avtocestnih kontrolnih točkah, mejnih prehodih, železniški ranžirni postaji Ljubljana ter v pristanišču Koper. V nadzoru so odkrili 13 nezakonitih pošiljk, so sporočili z inšpektorata.