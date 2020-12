Portugalska za krmilo EU v primežu pandemične negotovosti

piše dopisnica STA iz Bruslja Petra von Wüllerstorff

Bruselj, 27. decembra - Portugalska bo z novim letom prevzela šestmesečno predsedovanje Svetu EU. To bo tretje predsedstvo v primežu pandemične nepredvidljivosti. Vodilo portugalskega predsedstva bo zagotoviti pravično, zeleno in digitalno okrevanje od pandemije. Prednostna naloga pa je tudi krepitev socialnega stebra in strateške avtonomije Evrope.