V delovni nesreči v Ljubljani se je smrtno ponesrečil 31-letnik

Ljubljana, 21. decembra - Na enem izmed delovišč na Slovenski cesti v Ljubljani se je okoli 9. ure zgodila nesreča pri delu, v kateri je umrl 31-letni moški. Po do sedaj zbranih obvestilih je izvajal dela na višini in padel okoli 18 metrov v globino. Pri tem se je tako hudo poškodoval, da je na kraju umrl, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.