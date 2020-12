Zadržanje teka rokov v sodnih postopkih podaljšano do 10. januarja

Ljubljana, 21. decembra - Zadržanje teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom, je na podlagi sklepa vlade podaljšano do 10. januarja 2021. Prav tako ne tečejo procesni roki v nenujnih zadevah, ki so zadržani z odredbo predsednika vrhovnega sodišča Damijana Florjančiča, so sporočili z vrhovnega sodišča.