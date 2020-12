Slovenski menedžment z akcijskim načrtom do večje konkurenčnosti

Ljubljana, 21. decembra - Združenje Manager je v sodelovanju z ljubljansko ekonomsko fakulteto in gospodarskim ministrstvom pripravilo akcijski načrt za višjo rast produktivnosti. Dokument opredeljuje 38 ukrepov na 18 različnih področjih, kot so institucije, ustrezna javna infrastruktura, inovacije, nove tehnologije in razvoj človeškega kapitala, so sporočili iz združenja.