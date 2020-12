Psihologinja Andreja Poljanec: Praznike izkoristimo na nov način in poiščimo razloge za hvaležnost

Ljubljana, 21. decembra - Letošnji prazniki ne bodo minili v znamenju tradicionalnih doživetij, zato nas lahko zaradi izgube navad in pogrešanja ljubljenih navda občutek brezvolje in temačnih misli, je na današnji novinarski konferenci opozorila psihologinja Andreja Poljanec. Zato svetuje, da praznike izkoristimo na nov način in poiščemo razloge za hvaležnost.