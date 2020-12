Štirje predsedniki letno srečanje posvetili spopadu z epidemijo in pozivu k politični stabilnosti

Ljubljana, 21. decembra - Predsedniki republike, vlade, DZ in DS so današnje letno srečanje posvetili spopadanju z epidemijo covida-19. V tej luči so pozvali k čim prejšnji vzpostavitvi politične stabilnosti oz. da bi se čim prej izkazalo, ali alternativa aktualni vladi res obstaja. Prav tako so se posvetili volilni zakonodaji in pripravam na predsedovanje Svetu EU.