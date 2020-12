V nedeljo potrdili 395 okužb z novim koronavirusom, umrlo 26 bolnikov s covidom-19

Ljubljana, 21. decembra - V nedeljo so v Sloveniji ob 1446 testih potrdili 395 okužb z novim koronavirusom, je objavila vlada. Delež pozitivnih testov je bil 27,3-odstoten. V bolnišnicah so zdravili 1271 bolnikov s covidom-19, 208 jih je potrebovalo intenzivno zdravljenje, v domačo oskrbo so jih odpustili 41. V nedeljo je umrlo 26 covidnih bolnikov, 13 manj kot dan prej.