Cene industrijskih izdelkov pri proizvajalcih novembra višje

Ljubljana, 21. decembra - Cene industrijskih izdelkov pri proizvajalcih so se novembra na mesečni ravni v povprečju zvišale za 0,2 odstotka, v medletni primerjavi pa so ostale na enaki ravni, je objavil statistični urad. V enajstih mesecih skupaj so bile cene glede na enako obdobje lani v povprečju nižje za 0,2 odstotka.