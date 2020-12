Policisti v Novi Gorici obravnavali poskus uboja

Nova Gorica, 21. decembra - V Novi Gorici so policisti obravnavali poskus uboja. V nedeljo je 48-letni osumljenec s preklopnim nožem napadel 46-letnega moškega, a se je temu uspelo ubraniti. Med napadom je 46-letnik dobil manjše ureznine, zdravniške pomoči ni poiskal. Policisti so 48-letnika prijeli in mu odvzeli prostost, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.