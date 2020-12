Na dvorišču Simlerjevih na Planini pri Sevnici jaslice naravne velikosti.

Šentjur, 21. decembra - Na dvorišču družine Klavdije Simler na Planini pri Sevnici, na zelenici pod mogočnim orehom so na ogled jaslice v naravni velikosti. Na les narisane figure so v tradicionalni kozjanski noši iz leta 1910, zraven pa so zibka iz tega obdobja ter avtohtone pasme živali, kot so jezersko-solčavska ovca, štajerska kokoš, cikasto govedo in kranjska čebela.