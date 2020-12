Radovljica, 21. decembra - Svojci pogrešajo 66-letnega Marjana Finžgarja z območja Radovljice. Nazadnje so ga videli v soboto okoli 17.30 v Radovljici. Oblečen naj bi bil v temno modro bundo in modre jeans hlače. Pogrešani bi lahko odšel tudi v Ljubljano, so sporočili s Policijske uprave Kranj.