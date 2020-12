Cene nafte pod pritiskom

Singapur, 21. decembra - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju znižale. Naftne trgovce skrbi sev novega koronavirusa, ki so ga našli v Veliki Britaniji in ki naj bi bil do 70 odstotkov bolj nalezljiv od doslej znanih. Vnovične močne pritikoronske omejitve bodo znižale povpraševanje po nafti, kar potiska cene navzdol.