V ameriškem kongresu dogovor o drugem proračunskem paketu pomoči zaradi pandemije

Washington, 21. decembra - Demokratski in republikanski kongresniki so v nedeljo dosegli dogovor o drugem proračunskem paketu pomoči gospodarstvu in gospodinjstvom zaradi pandemije covida-19, ki bo proračunsko luknjo povečal za okoli 900 milijard dolarjev. Prvi paket pomoči v višini okoli 2000 milijard dolarjev je bil potrjen konec marca.