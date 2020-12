Nevladniki zaskrbljeni nad predlagano ukinitvijo sklada za NVO

Ljubljana, 20. decembra - Predstavniki nekaterih nevladnih organizacij, ki so prejele sredstva iz sklada za nevladne organizacije (NVO), so v današnjem odzivu izrazili zaskrbljenost zaradi predlagane ukinitve sklada. Nekateri so sicer izrazili podporo dvigu dohodninskih donacij, a opozarjajo, da ta ne more nadomestiti finančne podpore iz sklada za NVO.