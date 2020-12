Pri Rakitovcu pomagali migrantki, ki je pravkar rodila

Koper, 20. decembra - Policisti so danes zgodaj zjutraj prejeli klic občana iz Rakitovca, h kateremu sta se zatekla migranta in mu povedala, da se v gozdu nahaja ženska, ki je pravkar rodila. Policisti so migrante s pomočjo vojske izsledili, reševalci pa so mamo in novorojenko odpeljali v izolsko bolnišnico. Obe sta zdravi, so sporočili iz Policijske uprave Koper.