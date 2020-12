Objavljen razpis za sofinanciranje programov na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja

Ljubljana, 20. decembra - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo razpis za sofinanciranje programov na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja v letih 2021 in 2022. Okvirna višina sredstev razpisa za sofinanciranje programov v letu 2021 je 250.000 evrov. Rok za oddajo vlog je 15. januar 2021.