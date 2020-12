V prvih devetih mesecih letos uvozili šestkrat več zaščitne opreme in medicinskih pripomočkov kot v celem lanskem letu

Ljubljana, 20. decembra - Od januarja do septembra 2020 smo v Slovenijo uvozili za 175 milijonov evrov zaščitne opreme in medicinskih pripomočkov, kar je šestkrat več kot v celem letu 2019 in sedemkrat več kot v letu 2018, kažejo podatki Sursa. Dobri dve tretjini uvoženih izdelkov so sicer predstavljali drugi gotovi tekstilni izdelki, kamor sodijo tudi zaščitne maske.