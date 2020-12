Zaradi pridelave in prodaje konoplje 52-letnik z območja Domžal v priporu

Domžale, 20. decembra - Policisti so konec tedna opravili hišno preiskavo pri 52-letniku z območja Domžal. Pri njem so našli prirejen prostor za gojenje prepovedane konoplje, zasegli so 400 sadik, okoli kilogram že posušene prepovedane droge, okoli 10 kilogramov zdrobljenih listov konoplje ter pripomočke za pridelavo droge. Preiskovalni sodnik je zanj odredil pripor.