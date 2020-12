Janša opozoril na zaostren vstop v Slovenijo in druge države EU med prazniki

Ljubljana, 20. decembra - Razmere na slovenskih mejnih prehodih so za razliko od sobote brez posebnosti, razen na Obrežju, kjer osebna vozila za izstop čakajo do pol ure. Premier Janez Janša je na Twitterju opozoril, da bo vstop v Slovenijo in mnoge druge države EU med in po praznikih skrajno zaostren. "Ne odpravljajte se preko meje," je pozval.