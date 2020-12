ŠOS: Mladi ne potrebujejo miloščine, ampak sistemske rešitve

Ljubljana, 20. decembra - Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) ob predlogu sedmega protikoronskega zakona vladi sporoča, da mladi ne potrebujejo miloščine, ampak sistemske rešitve, ki so ključne za prihodnost generacije. Dodatek v višini 150 evrov je premalo. "Potrebni so sistemski, in ne enkratni ukrepi, saj tudi epidemija ni enkraten pojav," so zapisali v ŠOS.