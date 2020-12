CNVOS: Sedmi protikoronski zakon prinaša ukinitev sklada za NVO

Ljubljana, 20. decembra - V Centru nevladnih organizacij Slovenije (CNVOS) so opozorili, da je SDS v predlog sedmega protikoronskega zakona, ki ga je v soboto potrdila vlada, "podtaknila ukinitev" sklada za nevladne organizacije (NVO). "V preteklih mesecih je to poskušala že dvakrat, a brez uspeha. Tokrat ji je ukinitev uspelo izsiliti," so zapisali v sporočilu.