Umrl je velikan gozdarske stroke Dušan Mlinšek

Ljubljana, 20. decembra - V torek je umrl profesor Dušan Mlinšek, star 95 let. Kot so v skupnem sporočilu za javnost zapisali na ljubljanski biotehnološki fakulteti, Zavodu za gozdove Slovenije in v združenju Pro Silva Europe, je bil Mlinšek velikan svetovnega gozdarstva in odločen zagovornik sonaravnosti pri upravljanju z gozdom.